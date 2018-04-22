Макрон назвал Путина «сильным человеком»
Вашингтон, 22 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон считает Владимира Путина сильным лидером, который стремится сделать свою страну великой, передает американский телеканал Fox News.
Макрон призвал западные страны к осторожному подходу в отношении России. Об этом французский президент заявил в интервью Fox News.
«Я думаю, что он очень сильный человек, он сильный президент. Он хочет, чтобы Россия была великой. Люди гордятся его политикой», — сказал Макрон.
Президент Франции назвал Путина «сильным и умным». При этом он подчеркнул, что «не нужно быть наивными». Макрон утверждает, что Москва намерена «вмешиваться в западные демократии».
Россия не приемлет агрессивной политики, неоднократно говорил Владимир Путин. Он подчеркивал, что Москва нацелена на развитие партнерских отношений со всеми, кто в этом заинтересован.