Вашингтон, 22 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон считает Владимира Путина сильным лидером, который стремится сделать свою страну великой, передает американский телеканал Fox News.

Макрон призвал западные страны к осторожному подходу в отношении России. Об этом французский президент заявил в интервью Fox News.

«Я думаю, что он очень сильный человек, он сильный президент. Он хочет, чтобы Россия была великой. Люди гордятся его политикой», — сказал Макрон.

Президент Франции назвал Путина «сильным и умным». При этом он подчеркнул, что «не нужно быть наивными». Макрон утверждает, что Москва намерена «вмешиваться в западные демократии».

Россия не приемлет агрессивной политики, неоднократно говорил Владимир Путин. Он подчеркивал, что Москва нацелена на развитие партнерских отношений со всеми, кто в этом заинтересован.