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Социал-демократическую партию Германии впервые за 150 лет возглавила женщина
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    Социал-демократическую партию Германии впервые за 150 лет возглавила женщина

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    Социал-демократическую партию Германии впервые за 150 лет возглавила женщина

    Берлин, 22 апреля. Впервые за всю 150-летнюю историю Социал-демократической партии Германии (СДПГ) ее лидером стала женщина. В ходе внеочередного съезда партии в Висбадене делегаты избрали председателем 47-летнюю Андреа Налес, которая также возглавляет парламентскую фракцию СДПГ. Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit.

    Кандидатуру Налес поддержали 66% делегатов, ее соперница Симона Ланге, являющаяся мэром немецкого города Фленсбурга, получила 27,5% голосов. В ходе своего выступления на съезде Налес пообещала всеобъемлющую реформу и обновление партии. Кроме того, Налес выступила за усиление дипломатической активности в отношениях с Россией.

    Стоит отметить, что место главы СДПГ оказалось свободным после отставки Мартина Шульца. Бывший глава партии покинул пост провала СДПГ на выборах в Бундестаг.

    Автор: Алексей Громов
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