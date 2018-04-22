Социал-демократическую партию Германии впервые за 150 лет возглавила женщина

Берлин, 22 апреля. Впервые за всю 150-летнюю историю Социал-демократической партии Германии (СДПГ) ее лидером стала женщина. В ходе внеочередного съезда партии в Висбадене делегаты избрали председателем 47-летнюю Андреа Налес, которая также возглавляет парламентскую фракцию СДПГ. Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit.

Кандидатуру Налес поддержали 66% делегатов, ее соперница Симона Ланге, являющаяся мэром немецкого города Фленсбурга, получила 27,5% голосов. В ходе своего выступления на съезде Налес пообещала всеобъемлющую реформу и обновление партии. Кроме того, Налес выступила за усиление дипломатической активности в отношениях с Россией.

Стоит отметить, что место главы СДПГ оказалось свободным после отставки Мартина Шульца. Бывший глава партии покинул пост провала СДПГ на выборах в Бундестаг.