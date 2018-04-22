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Я здесь два дня, и уже с ранением: в Докучаевске рассказали, как ВСУ стреляют по мирным жителям ДНР
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    Я здесь два дня, и уже с ранением: в Докучаевске рассказали, как ВСУ стреляют по мирным жителям ДНР

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    Я здесь два дня, и уже с ранением: в Докучаевске рассказали, как ВСУ стреляют по мирным жителям ДНР
    Докучаевск, 22 апреля. В результате обстрела ВСУ был ранен один из мирных жителей Докучаевска, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Житель Докучаевска Валерий Прокопенко рассказал, что на территории ДНР он находится всего лишь два дня, но уже был ранен при обстрелах со стороны ВСУ.

    «Я только два дня как приехал сюда, и сразу получил ранение. Я вышел со двора дома, и ничего даже не успел сообразить – прилетело под ноги. Откуда стреляли я не могу сказать, не до того было – кровь лилась отовсюду. Я живу как раз там, где постоянно стреляют», — рассказал пострадавший.

    Медики диагностировали у Прокопенко ранения шеи, бедер и ног от осколочно-фугасного снаряда. По словам представителя СЦКК в Докучаевске, за последние сутки город обстреливался несколько раз. Огонь ведется из крупнокалиберного вооружения, АГС и СПГ.  Ранее при обстрелах ВСУ был убит мирный житель Анатолий Москалец.

    Автор: Анастасия Вальдамирова
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