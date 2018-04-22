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Сирия: ВКС РФ уничтожили склады и командные пункты боевиков ИГ на юге Дамаска
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    Сирия: ВКС РФ уничтожили склады и командные пункты боевиков ИГ на юге Дамаска

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    Сирия: ВКС РФ уничтожили склады и командные пункты боевиков ИГ на юге Дамаска

    Дамаск, 22 апреля. Подразделения сирийской армии при поддержке ВКС РФ продолжают наступление на позиции террористов к югу от Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник.

    По данным агентства, накануне ВКС РФ нанесли удары по опорным пунктам боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), которые расположены в районах Хаджар аль-Асвад к югу от сирийской столицы. В результате бомбардировки были полностью уничтожены два склада и командных пункта боевиков.

    Отмечается, что правительственные войска Сирии планируют полностью окружить пригород дамаска Хаджар аль-Асвад, чтобы изолировать его от района Ярмук, который в настоящее время находится под контролем террористов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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