Церковный звонарь в Голландии сыграл на колоколах хиты диджея Avicii

Амстердам, 22 апреля. Звонарь голландской колокольни Домского собора в городе Утрехте Мальгоша Фибих исполнила фрагменты из композиций DJ Avicii — Without You, Wake Me Up, Hey Brother.

Видео с колокольни появилось на международном хостинге YouTube.

Напомним, что шведский музыкант и продюсер DJ Avicii умер 20 апреля в оманском городе Маскат. На момент кончины ему было всего 28 лет.

Причины смерти молодого музыканта не сообщаются. Однако известно, что полиция не нашла в ней криминального следа.