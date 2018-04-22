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Церковный звонарь в Голландии сыграл на колоколах хиты диджея Avicii
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    Церковный звонарь в Голландии сыграл на колоколах хиты диджея Avicii

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    Церковный звонарь в Голландии сыграл на колоколах хиты диджея Avicii

    Амстердам, 22 апреля. Звонарь голландской колокольни Домского собора в городе Утрехте Мальгоша Фибих исполнила фрагменты из композиций DJ Avicii — Without You, Wake Me Up, Hey Brother.

    Видео с колокольни появилось на международном хостинге YouTube.

    Напомним, что шведский музыкант и продюсер DJ Avicii умер 20 апреля в оманском городе Маскат. На момент кончины ему было всего 28 лет.

    Причины смерти молодого музыканта не сообщаются. Однако известно, что полиция не нашла в ней криминального следа.

    Автор: Дима Оленин
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