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Немецкий государственный телеканал ZDF назвал «химатаку» в Думе фальшивкой
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    Немецкий государственный телеканал ZDF назвал «химатаку» в Думе фальшивкой

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    Немецкий государственный телеканал ZDF назвал «химатаку» в Думе фальшивкой

    Берлин, 22 апреля. Корреспондент немецкого государственного телеканала ZDF Ули Гак в прямом эфире назвал «химатаку» в сирийской Думе фальшивкой. Журналист ZDF Ули Гак побывал в Думе, где провел собственное расследование, а также пообщался с местными жителями, которые сообщили, что «химатака» является инсценировкой и фальшивкой.

    «Люди с убежденностью рассказывают, что в Думе было уже много подобных провокаций. Они также рассказывают, что в ходе одного из так называемых учений людей подвергали воздействию хлора, это снимали и опубликовали в качестве доказательства 7 апреля», — рассказал журналист.

    Напомним, 7 апреля неправительственная организация «Белые каски» распространила видео инсценировки «химической атаки» в сирийском городе Дума. В Москве назвали вбросом информацию о «химатаке», а также заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником. При этом Минобороны РФ предупреждало о подготовке провокаций в Восточной Гуте еще 13 марта.

    Автор: Алексей Громов
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