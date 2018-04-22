Меню
Весь мир
Полиция задержала более 200 демонстрантов в Ереване
Общество
Стало известно место похорон Нины Дорошиной
Следующая новость
Загрузка...

    Полиция задержала более 200 демонстрантов в Ереване

    127

    Полиция задержала более 200 демонстрантов в Ереване

    Ереван, 22 апреля. Правоохранительные органы задержали в Ереване 228 демонстрантов, которые протестуют против избрания главой правительства Армении бывшего президента Сержа Саргсяна.

    В полицию Еревана доставлены 228 демонстранта, сообщили в пресс-службе силового ведомства. Ранее шествие было остановлено в районе Эребуни столицы Армении.

    Отмечается, что переговоры между лидером оппозиции Николом Пашиняном и Сержем Саргсяном закончились безрезультатно. Новый премьер призвал оппозиционера действовать в правовом поле. Позднее Пашинян и еще два депутата были задержаны, пишет РИА Новости.

    Напомним, что митинги в Ереване начались 13 апреля. Власти Армении заявили, что не хотели бы прибегать к жестким мерам, но не допустят незаконных действий. Ранее сообщалось, что в центр армянской столицы стянуты силы полиции.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Британская полиция нашла подозреваемого в отравлении Скрипалей

    Британская полиция нашла подозреваемого в отравлении Скрипалей

    12:15   22 Апреля 2018
    3491
    В Минфине РФ объяснили отказ участвовать в докапитализации Всемирного банка

    В Минфине РФ объяснили отказ участвовать в докапитализации Всемирного банка

    11:46   22 Апреля 2018
    916
    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    8:30   22 Апреля 2018
    2957
    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

    23:01   21 Апреля 2018
    1196