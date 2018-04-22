Полиция задержала более 200 демонстрантов в Ереване

Ереван, 22 апреля. Правоохранительные органы задержали в Ереване 228 демонстрантов, которые протестуют против избрания главой правительства Армении бывшего президента Сержа Саргсяна.

В полицию Еревана доставлены 228 демонстранта, сообщили в пресс-службе силового ведомства. Ранее шествие было остановлено в районе Эребуни столицы Армении.

Отмечается, что переговоры между лидером оппозиции Николом Пашиняном и Сержем Саргсяном закончились безрезультатно. Новый премьер призвал оппозиционера действовать в правовом поле. Позднее Пашинян и еще два депутата были задержаны, пишет РИА Новости.

Напомним, что митинги в Ереване начались 13 апреля. Власти Армении заявили, что не хотели бы прибегать к жестким мерам, но не допустят незаконных действий. Ранее сообщалось, что в центр армянской столицы стянуты силы полиции.