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Макрон заявил, что США и их союзники должны «строить новую Сирию»
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    Макрон заявил, что США и их союзники должны «строить новую Сирию»

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    Макрон заявил, что США и их союзники должны «строить новую Сирию»

    Париж, 22 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США и их союзники должны оставаться в Сирии после завершения войны с террористической организацией «Исламское государство»1 (деятельность запрещена в России), чтобы «строить новую Сирию».

    «Даже после окончания войны против ИГ1 США, Франция и наши союзники, все страны региона, даже Россия, Турция будут играть важную роль в создании новой Сирии. Но определять будущее, конечно, будет сирийский народ», — заявил французский лидер в интервью американскому каналу Fox News.

    Макрон также признался, что именно он убедил президента США Дональда Трампа не уходить из Сирии. До этого Трамп говорил, что США могут «очень скоро» покинуть республику. Глава Франции выразил мнение, что уход из Сирии позволит Ирану укрепиться в регионе.

    Напомним, что международная коалиция во главе с США проводит операцию в Сирии фактически незаконно, без разрешения официальных властей. При этом Вашингтон открыто объявил, что рассматривает свержение Асада.

    Отметим, что США поддерживают курдских боевиков и некоторые незаконные вооруженные формирования, выступающие против легитимного правительства.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дима Оленин
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