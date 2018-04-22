Чтение — залог жизненного успеха: в России прошла Библионочь-2018. ФАН-ТВ

Библионочь накрыла всю Россию. В этом году к акции, которую придумали семь лет назад в столице, присоединились все регионы нашей большой страны. В Москве старт фестивалю чтения дал министр культуры Владимир Мединский.

«Залогом интеллектуального здоровья и, вообще, жизненного успеха, на мой взгляд, является никогда не смотреть телевизор. Чтение продлевает жизнь и позволяет вам добиться успеха», — подчеркнул глава министерства культуры.

После торжественной церемонии открытия акции в поддержку чтения в столичной библиотеке им. И. С. Тургенева прошел флешмоб. Гости и волонтеры выстроились в число 200. Именно столько исполняется в этом году классику русской литераторы.

Народный художник Российской Федерации Дмитрий Тугаринов передал Тургеневке (библиотека-читальня им. И. С. Тургенева - прим. редакции) во временное хранение посмертную маску писателя и слепок его левой руки.

В культурной столице нашей Родины акция «Библионочь-2018» стартовала в здании Российской национальной библиотеки.

«Один раз в году такое бывает, когда люди могут после рабочего дня прийти к нам на экскурсию, увидеть то, что они никогда не видели в другое время. Вот благодаря этому, я думаю, она и представляет такой интерес», — считает заведующая отделом культурных программ Российской национальной библиотеки Санкт-Петербурга Ольга Кагановская.

Жители и гости Северной столицы впервые увидели автографы Вольтера, прусского короля Фридриха II и других деятелей эпохи Просвещения.

«Выставка называется «Фернейский злой крикун», так назвал Вольтера Пушкин. Назвал не случайно, потому что многие его записи весьма и весьма критичны. И сегодня есть возможность увидеть их, а так же записи знакомых, близких друзей и неизвестных лиц, которые оставили свои пометки на книгах «Библиотеки Вольтера», — рассказывает заведующая Центром изучения эпохи Просвещения «Библиотека Вольтера» Наталья Сперанская.

Встречи с писателями, балы, квесты по литературным произведениям Ивана Сергеевича Тургенева. Только в Москве более двух тысяч мероприятий подготовлено для любителей литературы.

Пока там, за окном бушует библионочь я (корреспондент ФАН-ТВ Алексей Астапчик - прим. редакции) решил зайти в библиотеку и погрузиться в ее тишину. Ведь это только на первый взгляд тишина. Стоит только подойти к любой книге, взять ее и неповторимый мир автора обрушится на тебя.

Любители чтения знают, особенно приятно окунаться в невероятный мир книг, когда наступают сумерки и внешняя суета отходит на второй план. Поэтому неслучайно акция стартует с наступлением вечера. В этом году библионочь в России даже прошла под слоганом «Магия книги». Убедиться в том, что все писатели — немного волшебники, легко. Нужно просто открыть книгу и начать читать.