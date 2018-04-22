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Донецк запустил фильтровальную станцию, несмотря на обстрелы ВСУ
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    Донецк запустил фильтровальную станцию, несмотря на обстрелы ВСУ

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    Донецк запустил фильтровальную станцию, несмотря на обстрелы ВСУ

    Донецк, 22 апреля. Донецкая фильтровальная станция возобновила работу, заявил представитель ДНР в совместном центре по контролю прекращения огня (СЦКК).

    Постоянные обстрелы транспорта Донецкой фильтровальной станции вынудили руководство объекта принять решение о его консервации. Однако позднее станцию, которая снабжает водой около полумиллиона жителей Донбасса, решили запустить вновь.

    «Сегодня после проведения запланированных ранее работ по расконсервации и запуску Донецкой фильтровальной станции возобновлена работа станции в полном объеме в 15.30, запущены все мощности», — заявил представитель Донецка в СЦКК.

    Несмотря на нарушения прекращения огня со стороны ВСУ, запуск станции прошел в штатном режиме. Ранее замкомандующего ДНР Эдуард Басурин заявил, что прибытие инспекторов Североатлантического альянса спровоцировало эскалацию конфликта.

    Автор: Ирина Селезнева
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