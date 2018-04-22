Донецк запустил фильтровальную станцию, несмотря на обстрелы ВСУ

Донецк, 22 апреля. Донецкая фильтровальная станция возобновила работу, заявил представитель ДНР в совместном центре по контролю прекращения огня (СЦКК).

Постоянные обстрелы транспорта Донецкой фильтровальной станции вынудили руководство объекта принять решение о его консервации. Однако позднее станцию, которая снабжает водой около полумиллиона жителей Донбасса, решили запустить вновь.

«Сегодня после проведения запланированных ранее работ по расконсервации и запуску Донецкой фильтровальной станции возобновлена работа станции в полном объеме в 15.30, запущены все мощности», — заявил представитель Донецка в СЦКК.

Несмотря на нарушения прекращения огня со стороны ВСУ, запуск станции прошел в штатном режиме. Ранее замкомандующего ДНР Эдуард Басурин заявил, что прибытие инспекторов Североатлантического альянса спровоцировало эскалацию конфликта.