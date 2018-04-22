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Двое неофашистов пытались организовать концерт в честь дня рождения Гитлера в Польше
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    Двое неофашистов пытались организовать концерт в честь дня рождения Гитлера в Польше

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    Двое неофашистов пытались организовать концерт в честь дня рождения Гитлера в Польше

    Варшава, 22 апреля. Организаторы концерта неофашистских музыкальных групп были задержаны сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши. Как стало известно, двое мужчин планировали провести мероприятие, приуроченное к дню рождению Адольфа Гитлера.

    «В результате операции сотрудников Агентства внутренней безопасности два человека были задержаны. Это главные организаторы концерта неофашистских групп», — цитирует агентство РИА Новости слова сотрудника прокуратуры.

    В операции приняли участие порядка 300 сотрудников правоохранительных органов. В ходе обыска было осмотрено несколько помещений, в том числе место, где должен был пройти концерт в честь Гитлера. У злоумышленников были изъяты баннера и флаги с неофашистской символикой.

    В понедельник, 23 апреля, организаторам концерта будут предъявлены официальные обвинения.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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