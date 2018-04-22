Двое неофашистов пытались организовать концерт в честь дня рождения Гитлера в Польше

Варшава, 22 апреля. Организаторы концерта неофашистских музыкальных групп были задержаны сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши. Как стало известно, двое мужчин планировали провести мероприятие, приуроченное к дню рождению Адольфа Гитлера.

«В результате операции сотрудников Агентства внутренней безопасности два человека были задержаны. Это главные организаторы концерта неофашистских групп», — цитирует агентство РИА Новости слова сотрудника прокуратуры.

В операции приняли участие порядка 300 сотрудников правоохранительных органов. В ходе обыска было осмотрено несколько помещений, в том числе место, где должен был пройти концерт в честь Гитлера. У злоумышленников были изъяты баннера и флаги с неофашистской символикой.

В понедельник, 23 апреля, организаторам концерта будут предъявлены официальные обвинения.