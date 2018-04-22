Донбасс сегодня: новые жертвы в ДНР, самоликвидация «Азова», танковая «перемога» ВСУ

Донбасс, 22 апреля. В результате обстрела украинских силовиков в ДНР погибли и ранены мирные жители. Под Мариуполем «самоликвидировались» с десяток боевиков «Азова». Украинские волонтеры «размолотили» позиции ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Войска Киева 36 раз наносили удары по территории Донецкой народной республики. Применялись минометы, гранатометы и пушки боевых машин и бронетранспортеров. В результате агрессии украинских силовиков разрушены и повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры в Донецке, Докучаевске и южном поселке Коминтерново. Всего же 18 поселков и городов ДНР были атакованы солдатами Киева. По ним выпущено не многим менее 1000 мин и гранат различного типа.

По территории четырех городов и поселков Луганской народной республики велся минометный огонь киевскими силовиками. Районы Первомайска и Желобка обстреливались наиболее интенсивно с применением 120-мм минометов и гранатометов. Всего ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня на данном направлении.

Потери среди мирного населения

Уже в воскресенье днем стало известно, что в результате минометного обстрела Докучаевска с позиций Вооруженных сил Украины ранения получил один мирный житель — мужчина 1956 года рождения. У пострадавшего множественные минно-осколочные травмы и ранение коленного сустава.

Из Горловки также приходят тревожные сообщения. Так, известный в Донбассе журналист Сергей Макаренко со ссылкой на руководителя администрации Горловки сообщил, что на окраине поселка Зайцево в результате прямого попадания украинской мины в дом погиб один мирный житель погиб.

Как «Азов» «оккупантов» обстреливал

Очередные списанные на действия армии Донецкой народной республики потери среди личного состава полка «Азов» на Мариупольском направлении оказались ни чем иным, как подтасовкой фактов, сообщает оперативное командование ДНР со ссылкой на данные разведки.

Так, 18 апреля при подготовке к обстрелу населенных пунктов ДНР из 122-мм гаубицы Д-30 у «азовцев» произошел разрыв артиллерийского снаряда в стволе гаубицы. В результате восемь человек буквально выкосило. Все они были доставлены в 61-й военный госпиталь Мариуполя, впоследствии один боевик скончался.

Показателен в этой истории и тот факт, что разведка дончан узнала об этом инциденте из документа, в котором командир полка обвиняет боевиков-националистов в халатности и отказывает им в назначении страховых выплат.

Танковая «победа» ВСУ под Горловкой

Еще один несчастливый случай произошел в 24-й бригаде ВСУ во время танковой атаки на позиции ВС ДНР под Горловкой 17 апреля. По неустановленным причинам в корпусе украинского Т-64БВ произошел пожар прямо во время боя. Помимо танка сгорели один пулемет и три автомата АКС-74У.

Как ВСУ позиции ВС ДНР «размолотили»

Украинские средства массовой информации продолжают тиражировать сказочные истории волонтерской организации «Вернись живым», которая давно уже стала лишь стартовой площадкой для легализации ложных информационных поводов о фейковых «перемогах» украинской армии.

На этот раз «волонтеры» разместили на странице фонда в социальной сети видео якобы уничтожения позиций «террористов ДНР». Где и кто их «уничтожал», не сообщается. На 30-секундном ролике метрах в ста от объектива виднеется белый дымок.

При этом на 18-й секунде рука снимающего дергается, и мы наблюдаем, что «бравые парни» снимают свое видео с экрана монитора. Что это за позиции и позиции ли вообще — в 30 секундах понять не удастся. Не видно и «разбегающихся из пылающего блиндажа террористов», которых якобы сожгли украинские военнослужащие.

А в заключение хотелось бы задать простой вопрос и горе-воякам из ВСУ, и «волонтерам»: «А если вы полностью уничтожили позиции «оккупантов» и сожгли их блиндажи, почему не сняли видео из укреплений ДНР и не предъявили тела погибших и трофейное оружие?»