Фейковые новости: Трамп раскритиковал сообщения СМИ об уступках США в переговорах с КНДР

Вашингтон, 22 апреля. Соединенные Штаты ни в чем не пошли на уступки Северной Корее в переговорах о ее отказе от ядерной программы. Об этом глава Белого дома Дональд трамп написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.

Sleepy Eyes Chuck Todd of Fake News NBC just stated that we have given up so much in our negotiations with North Korea, and they have given up nothing. Wow, we haven’t given up anything & they have agreed to denuclearization (so great for World), site closure, & no more testing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2018

«Заспанный Чак Тодд из фейковых новостей NBC только что заявил, что мы столько всего сдали во время наших переговоров с КНДР, а они не уступили ни в чем. Эй, мы не уступили ни в чем, и они согласились на денуклеаризацию (так здорово для всего мира), закрытие полигона и отказ от испытаний», — раскритиковал журналиста американский лидер.

Следом американский президент написал другой пост, в котором добавил, что до решения по ядерной проблеме Пхеньяна еще далеко.

«Может, все получится. Может, нет. Только время покажет. Но то, что я делаю, должно было быть сделано давно», — резюмировал он.

В минувшую субботу северокорейские власти огласили новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сконцентрироваться лишь на развитии экономики страны. Согласно постановлениям пленума ЦК Трудовой партии Кореи, с 21 апреля КНДР останавливает все ядерные тесты и пуски межконтинентальных баллистических ракет.