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Фейковые новости: Трамп раскритиковал сообщения СМИ об уступках США в переговорах с КНДР
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    Фейковые новости: Трамп раскритиковал сообщения СМИ об уступках США в переговорах с КНДР

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    Фейковые новости: Трамп раскритиковал сообщения СМИ об уступках США в переговорах с КНДР

    Вашингтон, 22 апреля. Соединенные Штаты ни в чем не пошли на уступки Северной Корее в переговорах о ее отказе от ядерной программы. Об этом глава Белого дома Дональд трамп написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.

    «Заспанный Чак Тодд из фейковых новостей NBC только что заявил, что мы столько всего сдали во время наших переговоров с КНДР, а они не уступили ни в чем. Эй, мы не уступили ни в чем, и они согласились на денуклеаризацию (так здорово для всего мира), закрытие полигона и отказ от испытаний», — раскритиковал журналиста американский лидер.

    Следом американский президент написал другой пост, в котором добавил, что до решения по ядерной проблеме Пхеньяна еще далеко.

    «Может, все получится. Может, нет. Только время покажет. Но то, что я делаю, должно было быть сделано давно», — резюмировал он.

    В минувшую субботу северокорейские власти огласили новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сконцентрироваться лишь на развитии экономики страны. Согласно постановлениям пленума ЦК Трудовой партии Кореи, с 21 апреля КНДР останавливает все ядерные тесты и пуски межконтинентальных баллистических ракет.

    Автор: Дана Балан
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