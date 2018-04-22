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Басурин обвинил инспекторов НАТО в эскалации конфликта в Донбассе
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    Басурин обвинил инспекторов НАТО в эскалации конфликта в Донбассе

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    Басурин обвинил инспекторов НАТО в эскалации конфликта в Донбассе

    Донецк, 22 апреля. Прибытие в Донбасс группы инспекторов военно-политического блока НАТО из Канады, Дании и Норвегии обострило ситуацию в регионе, заявил замкомандующего ДНР Эдуард Басурин.

    Эскалация конфликта в Донбассе наблюдается в именно на тех участках, куда прибывают инспекторы Североатлантического альянса. Так, после их прибытия усиленным обстрелам подверглись Горловка, Зайцево, Широкая балка. По словам Басурина, 20 апреля массированный огонь велся по селам Саханка и Ленинское. 

    «По нашим данным, группа иностранных инспекторов, прибывших 15 апреля в зону конфликта в Донбассе, является основной причиной обострения ситуации на линии соприкосновения», – сказал замкомандующего.

    Данные о разрушениях и жертвах используются в отчетах об успешной работе главы инспекции канадского полковника Франсуа Касолита и майора Оуэна Брэдбури. Басурин добавил, что это вторая поездка Касолита в Донбасс.

    Автор: Ирина Селезнева
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