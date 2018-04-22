Меню
Украина
Экс-посол США признал, что Украина не сможет вернуть Донбасс силой
Весь мир
Немецкий государственный телеканал ZDF назвал «химатаку» в Думе фальшивкой
Следующая новость
Загрузка...

    Экс-посол США признал, что Украина не сможет вернуть Донбасс силой

    231

    Экс-посол США признал, что Украина не сможет вернуть Донбасс силой

    Киев, 22 апреля. Бывший посол США и специалист по вопросам Украины и России в Вашингтоне Стивен Пайфер признал, что украинским властям не удастся завершить войну в Донбассе.

    Эскалации конфликта в Донбассе также ждать не стоит, уверен он.

    «Украинские военные и правительство понимают, что не смогут вернуть Донбасс силой», — цитирует слова дипломата издание «Новое время».

    Он также выразил уверенность, что в случае войны российская сторона даст отпор. Эксперт напомнил, что российские войска имеют преимущество перед Украиной.

    «Активный конфликт подрывает действия украинского правительства, оказывает давление на государство и усложняет успехи Украины — и экономические, и политические», — считает посол.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Британская полиция нашла подозреваемого в отравлении Скрипалей

    Британская полиция нашла подозреваемого в отравлении Скрипалей

    12:15   22 Апреля 2018
    2904
    В Минфине РФ объяснили отказ участвовать в докапитализации Всемирного банка

    В Минфине РФ объяснили отказ участвовать в докапитализации Всемирного банка

    11:46   22 Апреля 2018
    700
    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    8:30   22 Апреля 2018
    2650
    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

    23:01   21 Апреля 2018
    1114