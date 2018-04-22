Экс-посол США признал, что Украина не сможет вернуть Донбасс силой
Киев, 22 апреля. Бывший посол США и специалист по вопросам Украины и России в Вашингтоне Стивен Пайфер признал, что украинским властям не удастся завершить войну в Донбассе.
Эскалации конфликта в Донбассе также ждать не стоит, уверен он.
«Украинские военные и правительство понимают, что не смогут вернуть Донбасс силой», — цитирует слова дипломата издание «Новое время».
Он также выразил уверенность, что в случае войны российская сторона даст отпор. Эксперт напомнил, что российские войска имеют преимущество перед Украиной.
«Активный конфликт подрывает действия украинского правительства, оказывает давление на государство и усложняет успехи Украины — и экономические, и политические», — считает посол.