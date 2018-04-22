Донбасс: в ЛНР сообщили о переброске к линии фронта снайперов из Грузии и Литвы

Луганск, 22 апреля. Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщил о прибытии к линии фронта в Донбассе снайперов из Литвы и Грузии.

«Украинское военное руководство продолжает прибегать к помощи иностранных наемников. По нашим данным, в район Катериновки в зону ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады прибыло 12 иностранных снайперов-наемников из Грузии и Литвы», — сообщил Марочко.

По его словам, задачей наемников является совершение провокационных обстрелов позиций Народной милиции ЛНР с целью вызвать ответный огонь. Марочко также добавил, что в течение нескольких последних дней украинские силовики увеличили количество и интенсивность обстрелов территории ЛНР. Только за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории республики более 110 снарядов и мин.