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Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 48
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    Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 48

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    Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 48

    Кабул, 22 апреля. Число жертв взрыва около центра для регистрации избирателей в столице Афганистана увеличилось до 48 человек, еще 112 получили ранения. Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на Минздрав страны.

    Напомним, что взрыв произошел на западе столицы Афганистана, недалеко от центра для регистрации избирателей и центра выдачи документов, удостоверяющих личность.

    Как стало известно, взрывное устройство подложил террорист-смертник. Ответственности за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»1.

    Ранее сообщалось, что второй за день взрыв прогремел в Афганистане, есть убитые и раненые. Взрыв произошел около полудня по местному времени. Известно, что среди пострадавших было много женщин, которые собрались зарегистрироваться в качестве избирателей.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дима Оленин
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