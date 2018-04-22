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Баннер с фото покойника на кладбище спровоцировал скандал в Туле
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    Баннер с фото покойника на кладбище спровоцировал скандал в Туле

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    Баннер с фото покойника на кладбище спровоцировал скандал в Туле

    Тула, 22 апреля. На Смоленской кладбище в Туле установили рекламный баннер, который помогает родственникам одного из усопших лучше ориентироваться. Однако это спровоцировало скандал среди местных жителей.

    Двухсторонний баннер был установлен на кладбище, которое находится на Мыльной горе в Туле. Щит был смонтирован рядом с могилой. При этом проходящие мимо туляки заметили, что на обеих его сторонах находятся фото разных людей. 

    Отмечается, что баннер был установлен, чтобы помочь родственникам покойного быстрее найти могилу. Тем не менее, другие посетители кладбища считают, что щит неуместен, ибо он нарушает этические нормы захоронений.

    Горожане возмутились и потребовали от местных властей снести баннер. Администрация Тулы выдала предписание демонтировать конструкцию, в противном случае дело будет рассматриваться в суде.

    Автор: Ирина Селезнева
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