Прямо-таки взяли и побежали: в Совфеде ответили на идею вернуть Россию в G8

Немецкие парламентарии, представляющие в бундестаге оппозиционные фракции Левой партии и Свободной демократической партии Германии, полагают, что настало время пригласить Россию на саммит «Большой семерки» и вернуться таким образом к формату G8. Однако в России этот оптимизм не разделяют.

Пригласить Россию на саммит G7, который пройдет в Канаде этим летом, предложила сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт. По ее словам, грядущий саммит «Большой семерки» — это подходящий повод, чтобы вернуться к конструктивному диалогу с Россией и формату G8.

Мнение Вагенкнехт разделил замглавы парламентской фракции Свободной демократической партии Германии Александр Ламбсдорф. Он отметил, что имеет смысл структурировать диалог с Россией, а G7+1 может стать для этого верным форматом.

«Те, кто предлагают вернуться к формату «Большой восьмерки» с участием России, — это политики элиты, которые понимают, что конфронтация с нами и антироссийские санкции — это неправильно, это никому не идет на пользу», — отметил в беседе с Федеральным агентством новостей член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

При этом сенатор подчеркнул, что высказывающиеся за возврат к G8 политики в Германии считаются оппозиционными, то есть они не разделяют общей линии Запада, а потому их голоса пока не столь громки, как хотелось бы.

«К тому же, руководство России уже не раз говорило, что G7 — конечно, важная структура, но гораздо важнее G20, потому что правильнее, когда общемировые проблемы решают 20 государств. Поэтому, конечно, пусть наши немецкие коллеги проявляют инициативу, но это не значит, что мы прямо-таки взяли и побежали к ним сразу по их первому зову. Они предложили, мы услышали», — заявил сенатор.

Сергей Цеков подчеркнул, что Россия выступает за порядок в мире, за то, чтобы были доработаны и соблюдались всеми без исключений общие правила игры или международных сообщений.

«Сегодня остро чувствуется необходимость таких перемен. Потому что та же Организация объединенных наций, изначально задумывавшаяся как площадка для решения важных международных проблем, сегодня стала совершенно неэффективной и необъективной», — сказал парламентарий.

Сенатор Цеков также напомнил, что сегодня в канадском Торонто проходит встреча министров иностранных дел стран «Большой семерки» и участвовать в ней пригласили главу украинского МИД Павла Климкина, что не исключает участия Украины в летнем саммите G7.

«Те, кто реально принимают решения в G7 под председательством британского премьера Терезы Мэй, сегодня проводят явную русофобскую политику. И Климкин им сегодня рассказывает о якобы имеющихся нарушениях прав человека в Крыму со стороны РФ, в частности — о деле Владимира Балуха. Нашли какого-то одного человека в Крыму, который выступал на проукраинских позициях, и вокруг этого пытаются построить всю политику в отношении Крыма. Вряд ли у них что-то получится», — добавил Сергей Цеков.

Напомним, участие РФ в G8 было приостановлено в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. В международном клубе G7 остались Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.