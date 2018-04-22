Гол Дзюбы помешал «Зениту» победить в Туле

Тула, 22 апреля. Гол нападающего Артема Дзюбы спас тульский «Арсенал» от поражения в матче с петербургским «Зенитом». Встреча прошла в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу (РФПЛ) и завершилась со счетом 3:3.

В составе сине-бело-голубых дубль оформил Далер Кузяев, автором еще одного мяча стал Леандро Паредес. У «Арсенала» отличился Игорь Горбатенко — футболист открыл счет в игре на 3-й минуте. Также по голу на свой счет записали Сергей Ткачев и Артем Дзюба.

Минувшей зимой Дзюба перешел на правах аренды из «Зенита» в «Арсенал». Позднее футболист заявил, что решил заплатить указанные в арендном соглашении 120 тысяч евро, чтобы принять участие в матче с бывшей командой.

90+' Друзья! Мы увидели с вами шикарный матч! Всех поздравляю с заслуженным результатом - 3:3! Спасибо, нашим болельщикам, которые 90 минут гнали нас к победе! Вы самые лучшие! Ждем всех на стадионе уже 28 апреля, на поединке с "Анжи"! — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) April 22, 2018

«Зенит» набрал 49 очков и вышел на третью строчку турнирной таблицы чемпионата. В следующем туре команда Роберто Манчини 29 апреля примет московский ЦСКА.