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Гол Дзюбы помешал «Зениту» победить в Туле
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    Гол Дзюбы помешал «Зениту» победить в Туле

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    Гол Дзюбы помешал «Зениту» победить в Туле

    Тула, 22 апреля. Гол нападающего Артема Дзюбы спас тульский «Арсенал» от поражения в матче с петербургским «Зенитом». Встреча прошла в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу (РФПЛ) и завершилась со счетом 3:3.

    В составе сине-бело-голубых дубль оформил Далер Кузяев, автором еще одного мяча стал Леандро Паредес. У «Арсенала» отличился Игорь Горбатенко — футболист открыл счет в игре на 3-й минуте. Также по голу на свой счет записали Сергей Ткачев и Артем Дзюба.

    Минувшей зимой Дзюба перешел на правах аренды из «Зенита» в «Арсенал». Позднее футболист заявил, что решил заплатить указанные в арендном соглашении 120 тысяч евро, чтобы принять участие в матче с бывшей командой.

    «Зенит» набрал 49 очков и вышел на третью строчку турнирной таблицы чемпионата. В следующем туре команда Роберто Манчини 29 апреля примет московский ЦСКА.

    Автор: Дана Балан
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