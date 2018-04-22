Украинский эксперт: Гройсман будет тянуть до последнего с повышением цен на газ

Киев, 22 апреля. Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что премьер-министр Украины может подать в отставку, чтобы не брать на себя ответственность за рост тарифов на газ.

В беседе с Федеральным агентством новостей аналитик заявил, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман будет делать все возможное, «чтобы не допустить повышения тарифов на газ для населения, так как это может помешать его политической карьере».

Эксперт не исключил, что глава украинского кабмина может даже подать в отставку, чтобы не брать на себя такую ответственность.

«Украинский премьер обещал западным партнерам повышение газовых тарифов еще осенью прошлого года, но не сделал этого. В ближайшие месяцы цены поднимать не будут. Но прогнозировать далее не возьмется никто, поскольку в этой теме слишком много игроков и слишком много факторов», — резюмировал Марунич.

Также эксперт отметил, что экономическая эффективность от повышения тарифов неочевидна, поскольку рост цен на газ автоматически приведет к удорожанию стоимости услуг ЖКХ. А это потребует дополнительных бюджетных затрат тем категориям населения, кто не в состоянии оплачивать «коммуналку» из собственных средств.

Число таковых после повышения неизбежно еще возрастет.

Напомним, сегодня стало известно, что исполняющий обязанности государственного секретаря США Джон Салливан во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным призвал Киев поднять внутренние цены на газ и создать антикоррупционный суд.