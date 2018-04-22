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ДНР собирает факты причастности офицеров НАТО к военным преступлениям в Донбассе
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    ДНР собирает факты причастности офицеров НАТО к военным преступлениям в Донбассе

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    ДНР собирает факты причастности офицеров НАТО к военным преступлениям в Донбассе

    Донецк, 22 апреля. Командование Донецкой народной республики (ДНР) ведет сбор фактов и доказательств для возбуждения уголовного дела против представителей Североатлантического альянса по факту причастности к военным преступлениям в Донбассе. Об этом в воскресенье сообщил заместитель командующего оперативным командование ДНР Эдуард Басурин.

    Он подчеркнул, что на данном этапе командование ДНР собирает доказательства для рассмотрения следственными органами республики вопросов возбуждения уголовного дела «по соучастию НАТО в военных преступлениях и направлении их в международные судебные инстанции вплоть до международного суда в Гааге».

    Напомним, ранее в оперативном командовании ДНР заявляли о присутствии на территории Донбасса, контролируемой киевским правительством, военных НАТО.

    Автор: Дана Балан
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