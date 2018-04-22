Меню
Происшествия
Траур по погибшей из-за столичного урагана девочке объявят в ее школе
Новости Сирии
Сирия: ВКС РФ уничтожили склады и командные пункты боевиков ИГ на юге Дамаска
Следующая новость
Загрузка...

    Траур по погибшей из-за столичного урагана девочке объявят в ее школе

    305

    Траур по погибшей из-за столичного урагана девочке объявят в ее школе

    Москва, 22 апреля. В результате урагана, который обрушился на Москву и Московскую область 21 апреля, погибла 13-летняя школьница. 23 апреля в школе, где училась девочка, будет объявлен траурным днем.

    Как пояснили родители учеников, завтра их дети придут на занятия в черной одежде, а одноклассники и друзья девочки, хотят сегодня прийти на место ее гибели, передает телеканал «360».

    «Каждый что-то Соне понесет. Я понесу две гвоздики и плюшевую игрушку» — рассказала одноклассница погибшей.

    Все кто знал девочку, до сих пор не могут поверить в произошедшее. По словам друзей, девочка всегда могла дать совет и поддержать в трудную минуту, была отзывчивой и радовалась успехам других.

    Стоит отметить, что после гибели шестиклассницы Следственный комитет по Москве сообщило о начале доследственной проверки по факту гибели несовершеннолетней. Сейчас криминалисты устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Британская полиция нашла подозреваемого в отравлении Скрипалей

    Британская полиция нашла подозреваемого в отравлении Скрипалей

    12:15   22 Апреля 2018
    2966
    В Минфине РФ объяснили отказ участвовать в докапитализации Всемирного банка

    В Минфине РФ объяснили отказ участвовать в докапитализации Всемирного банка

    11:46   22 Апреля 2018
    730
    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    8:30   22 Апреля 2018
    2667
    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

    23:01   21 Апреля 2018
    1118