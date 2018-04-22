Траур по погибшей из-за столичного урагана девочке объявят в ее школе

Москва, 22 апреля. В результате урагана, который обрушился на Москву и Московскую область 21 апреля, погибла 13-летняя школьница. 23 апреля в школе, где училась девочка, будет объявлен траурным днем.

Как пояснили родители учеников, завтра их дети придут на занятия в черной одежде, а одноклассники и друзья девочки, хотят сегодня прийти на место ее гибели, передает телеканал «360».

«Каждый что-то Соне понесет. Я понесу две гвоздики и плюшевую игрушку» — рассказала одноклассница погибшей.

Все кто знал девочку, до сих пор не могут поверить в произошедшее. По словам друзей, девочка всегда могла дать совет и поддержать в трудную минуту, была отзывчивой и радовалась успехам других.

Стоит отметить, что после гибели шестиклассницы Следственный комитет по Москве сообщило о начале доследственной проверки по факту гибели несовершеннолетней. Сейчас криминалисты устанавливают причины и обстоятельства трагедии.