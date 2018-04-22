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Электроснабжение в Москве и Подмосковье частично восстановлено
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    Электроснабжение в Москве и Подмосковье частично восстановлено

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    Электроснабжение в Москве и Подмосковье частично восстановлено

    Москва, 22 апреля. Электроснабжение всех социально значимых объектов в Москве было восстановлено после урагана, сообщает пресс-служба Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК).

    Энергетики Подмосковья также восстановили в полном объеме подачу электричества в регионе, сообщило Минэнерго России. 

    Отмечается, что все социально значимые объекты были «запитаны либо по резервной схеме электроснабжения, либо от передвижных электростанций».

    Тем не менее, работники продолжают вести работы по восстановлению работы в круглосуточном режиме. В данный момент аварийно-восстановительными работами занимаются почти 600 человек и более 170 единиц техники.

    Напомним, что в субботу на Москву обрушился сильный ураган, жертвой которого стал ребенок. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 16 пострадавших при урагане продолжают оставаться в больницах.

    Кроме того, ураган повалил сотни деревьев и повредил десятки автомобилей.

    Автор: Дима Оленин
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