Электроснабжение в Москве и Подмосковье частично восстановлено

Москва, 22 апреля. Электроснабжение всех социально значимых объектов в Москве было восстановлено после урагана, сообщает пресс-служба Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК).

Энергетики Подмосковья также восстановили в полном объеме подачу электричества в регионе, сообщило Минэнерго России.

Отмечается, что все социально значимые объекты были «запитаны либо по резервной схеме электроснабжения, либо от передвижных электростанций».

Тем не менее, работники продолжают вести работы по восстановлению работы в круглосуточном режиме. В данный момент аварийно-восстановительными работами занимаются почти 600 человек и более 170 единиц техники.

Напомним, что в субботу на Москву обрушился сильный ураган, жертвой которого стал ребенок. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 16 пострадавших при урагане продолжают оставаться в больницах.

Кроме того, ураган повалил сотни деревьев и повредил десятки автомобилей.