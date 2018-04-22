Не позорьте Волгоград: актриса Сотникова устроила скандал в аэропорту из-за сумки

Волгоград, 22 апреля. Российская актриса Вера Сотникова пожаловалась на неприятный случай, который произошел с ней в аэропорту Волгограда. Об инциденте она написала в своем Instagram.

Ведущая «Битвы экстрасенсов» актриса Сотникова устроила скандал во время регистрации билета авиаперевозчика «Победа». Один из сотрудников потребовал поместить ее женскую сумку в измеритель ручной клади.

Актриса эмоционально пояснила персоналу, что это обычная женская сумочка. Однако начальник смены парировал — он здесь «решает, что делать». На отказ передать ему сумочку Сотникова услышала угрозу, что ее не посадят в самолет.

Она стала возмущаться, видя, как начальник смены «впихивает» ее сумку в калибратор. По словам Сотниковой, от этих действий от сумки отлетели стразы и измялась вся косметика. Она призвала сотрудников аэропорта не делать пакости пассажирам и не «позорить Волгоград».