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Не позорьте Волгоград: актриса Сотникова устроила скандал в аэропорту из-за сумки
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    Не позорьте Волгоград: актриса Сотникова устроила скандал в аэропорту из-за сумки

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    Не позорьте Волгоград: актриса Сотникова устроила скандал в аэропорту из-за сумки

    Волгоград, 22 апреля. Российская актриса Вера Сотникова пожаловалась на неприятный случай, который произошел с ней в аэропорту Волгограда. Об инциденте она написала в своем Instagram. 

    Ведущая «Битвы экстрасенсов» актриса Сотникова устроила скандал во время регистрации билета авиаперевозчика «Победа». Один из сотрудников потребовал поместить ее женскую сумку в измеритель ручной клади. 

    Актриса эмоционально пояснила персоналу, что это обычная женская сумочка. Однако начальник смены парировал  —  он здесь «решает, что делать». На отказ передать ему сумочку Сотникова услышала угрозу, что ее не посадят в самолет.

    Она стала возмущаться, видя, как начальник смены «впихивает» ее сумку в калибратор. По словам Сотниковой, от этих действий от сумки отлетели стразы и измялась вся косметика. Она призвала сотрудников аэропорта не делать пакости пассажирам и не «позорить Волгоград».

    Автор: Ирина Селезнева
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