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Сирия: ВВС Ирака ликвидировали 36 боевиков ИГ
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Сирия: ВКС РФ уничтожили склады и командные пункты боевиков ИГ на юге Дамаска
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    Сирия: ВВС Ирака ликвидировали 36 боевиков ИГ

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    Сирия: ВВС Ирака ликвидировали 36 боевиков ИГ

    Багдад, 22 апреля. Самолеты ВВС Ирака ликвидировали в Сирии не менее 36 боевиков ИГ1 (группировка запрещена в России), в том числе шесть командиров, сообщил официальный представитель командования Яхья Расул.

    Офис премьера Ирака Хайдера аль-Абади 19 апреля объявил, что иракские ВВС нанесли авиаудары по ИГ на территории Сирии. В сообщении отмечалось, что позиции боевиков находились в приграничных районах и угрожали безопасности страны.

    В ходе ударов были уничтожены 36 боевиков, в том числе 6 главарей. По словам Яхъи Расула, удары были точечными, скоординированными по данным иракских спецслужб. Как сообщил представитель Минобороны Ирака Тахсин аль-Хафаджи, удар был согласован с совместным центром по безопасности, куда входят Россия, Сирия, Иран и Ирак. Спикер РИА Новости добавил, что ВВС страны готовы продолжать бомбить террористов в арабской республике, если будет новая информация об угрозе.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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