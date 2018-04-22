Самолет авиакомпании Индии попал в зону турбулентности, три человека пострадали

Москва, 22 апреля. Рейс Амритсар — Нью-Дели попал в зону турбулентности, сообщает газета India Today. В результате пострадали три человека.

Инцидент произошел еще в четверг, однако известно о нем стало только сейчас.

Как отмечается в статье, после того, как самолет попал в зону турбулентности, стекло иллюминатора треснуло, а с полок посыпался багаж. Один из пассажиров ударился головой о панель обшивки из-за того, что не был пристегнут.

В официальном заявлении индийской авиакомпании Air India сообщается, что зона турбулентности длилась от 10 до 12 минут. Больше никаких подробностей не приводится.

Известно, что по данному инциденту начато расследование.