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Самолет авиакомпании Индии попал в зону турбулентности, три человека пострадали
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    Самолет авиакомпании Индии попал в зону турбулентности, три человека пострадали

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    Самолет авиакомпании Индии попал в зону турбулентности, три человека пострадали

    Москва, 22 апреля. Рейс Амритсар — Нью-Дели попал в зону турбулентности, сообщает газета India Today. В результате пострадали три человека.

    Инцидент произошел еще в четверг, однако известно о нем стало только сейчас.

    Как отмечается в статье, после того, как самолет попал в зону турбулентности, стекло иллюминатора треснуло, а с полок посыпался багаж. Один из пассажиров ударился головой о панель обшивки из-за того, что не был пристегнут.

    В официальном заявлении индийской авиакомпании Air India сообщается, что зона турбулентности длилась от 10 до 12 минут. Больше никаких подробностей не приводится.

    Известно, что по данному инциденту начато расследование.

    Автор: Дима Оленин
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