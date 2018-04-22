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Донбасс: бойцы ЛНР сбили беспилотник ВСУ с боевым зарядом и листовками
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    Донбасс: бойцы ЛНР сбили беспилотник ВСУ с боевым зарядом и листовками

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    Донбасс: бойцы ЛНР сбили беспилотник ВСУ с боевым зарядом и листовками

    Луганск, 22 апреля. Сбитый под Луганском украинский беспилотник нес в себе помимо боевого заряда агитационные листовки, призывающие жителей республик Донбасса вернуться под контроль Киева. Об этом рассказал в воскресенье официальный представитель народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

    По его словам, в минувшую субботу бойцы ЛНР смогли перехватить под Луганском беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был предназначен для проведения диверсии на объектах инфраструктуры республики.

    По окончании исследования дрона специалисты заявили, что летательный аппарат был переоборудован в ударный и нес боевой заряд, уточнил Марочко.

    «Жители непризнанных Республик, одумайтесь и вернитесь на родину! Украина — это ваша единственная надежда! Последний шанс, или мы отключим все жизни необходимые ресурсы, газ, воду, свет!» — следует из текста провокационных листовок украинских силовиков.

    Киевские власти в апреле 2014 года начали боевую операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

    Автор: Дана Балан
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