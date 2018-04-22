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Составлен топ-5 лучших бюджетных автомобилей для российских дачников
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    Составлен топ-5 лучших бюджетных автомобилей для российских дачников

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    Составлен топ-5 лучших бюджетных автомобилей для российских дачников

    Москва, 22 апреля. Эксперты составили рейтинг недорогих автомобилей, которые лучше всего подходят для поездок на дачу.

    На первой строчке рейтинга оказалась LADA Largus, которая доступна в модификациях в виде фургона, универсала, а также в кросс-версии. Автомобиль обладает большим клиренсом и вместительным салоном, что делает его наиболее подходящим для поездок на дачу.

    Второе место занял внедорожник Lada 4X4 с дорожным просветом более 20 сантиметров. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 1,7 литра, мощностью до 83 лошадиных сил.

    Третья строчка досталась кроссоверу Renault Duster, который сочетает в себе вместительность и хорошую проходимость на любых типах дорог.

    На четвертом месте УАЗ «Патриот», который отличается высокой проходимостью, а также относительно не высокой стоимостью. Пятую строчку рейтинга занял минивэн FIAT Doblo Panorama. Автомобиль оснащен двигателем 1,4 литра, мощность 95 лошадиных сил.

    Автор: Алексей Громов
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