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Собянин назвал число пострадавших при урагане в Москве
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    Собянин назвал число пострадавших при урагане в Москве

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    Собянин назвал число пострадавших при урагане в Москве

    Москва, 22 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после прошедшего урагана в Москве в больницах остается 16 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

    «Сейчас в больницах 16 человек, им оказывается вся необходимая помощь. Один в тяжелом состоянии. Жизням остальных, как говорят врачи, ничего не угрожает», — написал Собянин на своей странице в Twitter.

    Накануне мэр Москвы побывал в больнице им. Юнина, куда госпитализировали двух пострадавших от урагана мужчин. Первый получил травму головы из-за упавшего на автомобиль дерева, другой попал в больницу с травмой руки.

    Напомним, что 21 апреля столицу накрыл сильнейший ураган. Сила порывов ветра достигала 22 метров в секунду.

    Автор: Дима Оленин
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