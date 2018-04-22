Собянин назвал число пострадавших при урагане в Москве

Москва, 22 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после прошедшего урагана в Москве в больницах остается 16 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

«Сейчас в больницах 16 человек, им оказывается вся необходимая помощь. Один в тяжелом состоянии. Жизням остальных, как говорят врачи, ничего не угрожает», — написал Собянин на своей странице в Twitter.

Накануне мэр Москвы побывал в больнице им. Юнина, куда госпитализировали двух пострадавших от урагана мужчин. Первый получил травму головы из-за упавшего на автомобиль дерева, другой попал в больницу с травмой руки.

Напомним, что 21 апреля столицу накрыл сильнейший ураган. Сила порывов ветра достигала 22 метров в секунду.