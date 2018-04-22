Ляшко назвал условие проведения досрочных выборов президента и Рады Украины

Киев, 22 апреля. Досрочные выборы президента и парламента на Украине можно провести одновременно, однако для этого необходимы изменения в избирательной системе. Об этом заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко.

«Главная предпосылка для проведения досрочных президентских и парламентских выборов (можно сделать одновременно) — это изменение избирательной системы», — заявил украинский политик.

По словам Ляшко, необходимы открытые избирательные списки, поскольку граждане страны должны иметь возможность самостоятельно выбирать кандидатов.

Кроме того, он считает, что необходим независимый от влияния власти состав Центральной избирательной комиссии, пишут украинские СМИ.

«Мы настаиваем, чтобы в состав ЦИК входили представители всех партий, представленных в парламенте. Только после этого можно идти на выборы и радикально менять страну», — подытожил Ляшко.

Напомним, выборы президента Украины запланированы на 2019 год.