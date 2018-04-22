«Лунные лоферы» Майкла Джексона продадут на аукционе

Лос-Анджелес, 22 апреля. Туфли короля поп-музыки Майкла Джексона, в которых он впервые показал свою знаменитую «лунную походку», выставлены на аукцион в Калифорнии.

Это легкие лоферы из черной кожи фирмы Florsheim Imperial. Как отмечается на сайте GWS Auctions, именно эти ботинки Джексон надевал во время репетиции шоу на песню Bille Jean. Но одном из ботинок есть метка «Michael#2».

Торги запланированы на 26 мая. Начальная цена туфель составляет 5 тысяч долларов.