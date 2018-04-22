МИД РФ может ввести безвизовый въезд для граждан Грузии

Москва, 22 апреля. В российском министерстве иностранных дел не исключают введение режима безвизового въезда в Россию для граждан Грузии, однако пока что это невозможно, заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что в настоящее время любой гражданин Грузии имеет право приехать в РФ при наличии приглашения.

«Без проблем выдаются учебные, деловые, гуманитарные визы. Не исключаем и введения безвизового режима для граждан Грузии, но для этого нужна совместная проработка вопросов безопасности и антитеррора, а грузинские власти на это пока не идут», — объяснила представитель МИД РФ.

Напомним, визы для россиян, едущих в Грузию, были отменены в 2011 году. Более двух лет назад РФ отменила целый ряд ограничений для граждан Грузии, однако по указанным Захаровой причинам полной отмены виз для грузин не произошло.