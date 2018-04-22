Голый мужчина расстрелял трех человек у кафе в США

Москва, 22 апреля. Неизвестный мужчина устроил стрельбу у кафе Waffle House, расположенного неподалеку от американского города Нэшвилл. В результате погибли три человека, еще четыре получили ранения, сообщила городская полиция.

«Три человека смертельно ранены, еще четверо пострадали в результате стрельбы около Waffle House… Вооруженный человек открыл стрельбу в 3.25 по местному времени», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Отмечается, что одному из посетителей удалось выбить у злоумышленника оружие.

Кроме того, есть информация, что во время стрельбы мужчина был обнажен. Ему удалось скрыться с места происшествия. Сейчас полиция ищет преступника.