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Голый мужчина расстрелял трех человек у кафе в США
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    Голый мужчина расстрелял трех человек у кафе в США

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    Голый мужчина расстрелял трех человек у кафе в США

    Москва, 22 апреля. Неизвестный мужчина устроил стрельбу у кафе Waffle House, расположенного неподалеку от  американского города Нэшвилл. В результате погибли три человека, еще четыре получили ранения, сообщила городская полиция.

    «Три человека смертельно ранены, еще четверо пострадали в результате стрельбы около Waffle House… Вооруженный человек открыл стрельбу в 3.25 по местному времени», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

    Отмечается, что одному из посетителей удалось выбить у злоумышленника оружие.

    Кроме того, есть информация, что во время стрельбы мужчина был обнажен. Ему удалось скрыться с места происшествия. Сейчас полиция ищет преступника.

    Автор: Дима Оленин
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