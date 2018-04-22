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В скандале с поздравившей Гитлера учительницей из Львова появились новые подробности
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    В скандале с поздравившей Гитлера учительницей из Львова появились новые подробности

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    В скандале с поздравившей Гитлера учительницей из Львова появились новые подробности

    Киев, 22 апреля. Поздравившая Гитлера с днем рождения депутат из Львова Марьяна Батюк была замечена на фото с поднятой правой рукой — характерным для нацистов приветствием.

    Депутат Львовского облсовета, учитель истории Марьяна Батюк 20 апреля поздравила Гитлера с днем рождения. На ее странице в Facebook появился портрет фюрера и подпись «Великий человек, как ни крути».

    Вскоре запись была удалена, а Батюк заявила, что ее якобы взломали. Она добавила, что Гитлер является преступником, и это ее позиция, как историка. 

    «Я шокирована тем, что происходит. Я ничего не писала и не репостила. Очевидно, мою страницу взломали», — объяснила депутат, которая также является членом националистической партии «Свобода»

    Однако в Сети появилась фотография, которая подтверждает, что Марьяна Батюк откровенно лукавит. Один из пользователей LiveJournal считает, что Батюк удобно сослаться на «происки» российских спецслужб, как это принято делать на Украине.

    Он иронизирует, что провокация была организована прямо в школе, где работает Батюк. И отмечает — «нет предела разнузданным провокация российских спецслужб против добросовестных реконструкторов арийской идеологии на Украине». Напомним, что в России запрещена пропаганда фашизма.

    В скандале с поздравившей Гитлера учительницей из Львова появились новые подробности

     

    Автор: Ирина Селезнева
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