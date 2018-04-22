Дуров продолжает зубоскалить: эксперт объяснил, что скрывается за нападками на Роскомнадзор

Нападки на Роскомнадзор в связи с блокировкой мессенджера Telegram по решению суда не прекращаются уже неделю. Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин сравнил эту ситуацию с информационной войной против надзорного ведомства, с помощью которой некоторые непрофессиональные программисты пытаются прикрыть свои ошибки.

«Невольно напрашивается аналогия со строгим учителем в школе или требовательным преподавателем в университете. В этом образе предстает РКН, а владелец Telegram Павел Дуров — в образе подростка-бунтаря. Мы видим, как требование соблюдать нормы российского законодательства вызывает протест, связанный с желанием раздвинуть установленные рамки, не повиноваться ради самого процесса неповиновения. И этот протест выражается в громких возмущениях, попытках задеть, обидеть, к которым, к сожалению, присоединились многие пользователи, даже не удосужившиеся разобраться, в чем суть конфликта. И все это уже похоже на информационную войну против РКН», — поделился своим мнением с Федеральным агентством новостей Андрей Кошкин.

Эксперт заметил, что когда существуют строгие рамки, всегда находятся те, кто хочет выйти за них.

«Недовольные будут всегда, как и люди, обладающие протестным потенциалом, то есть так называемые нонконформисты, которые постоянно пытаются противоречить общепринятым нормам. И, думаю, Роскомнадзор изначально был готов к тому, что его деятельность будет вызывать протесты таких граждан. Наверняка в ведомстве работают сотрудники, устойчивые к нападкам и несправедливым обвинениям», — считает Андрей Кошкин.

В этой связи завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова напомнил ответ президента России Владимира Путина на вопрос об оппозиции, прозвучавший во время его прошлогодней большой пресс-конференции.

«Оппозиция должна выйти с ясной, понятной людям программой позитивных действий», — говорил глава государства. Вот так же и здесь. Никто не против несогласных, но если вы протестуете против блокировки Telegram Роскомнадзором, то предложите другие способы борьбы с террористами, которые используют зашифрованные каналы для обмена информацией. А обличение и шельмование без презентации альтернативной программы действий свидетельствует лишь о том, что Роскомнадзор правильно поступает», — сказал Андрей Кошкин.

Ранее в интервью RT бывший партнер Павла Дурова по работе над соцсетью «ВКонтакте» Антон Розенберг заявил, что «Роскомнадзор действует крайне решительно, блокируя сразу целые подсети, которые Telegram может использовать для обхода блокировок, но лишние сети он не блокирует». Это утверждение специалиста по интернет-безопасности — прямо противоположно тому, о чем говорят в соцсетях пользователи, выступающие сегодня против Роскомнадзора.

«Если без американского хостинга не работают российский банк или система платежей в магазинах, это вызывает удивление, — заметил Антон Розенберг. — Вызывает удивление, когда достаточно крупные проекты оказываются зависящими от внешних ресурсов, сервисов и так далее. Особенно — от расположенных далеко. Речь ведь может идти не только о блокировке: в конце концов, даже у крупнейших компаний бывают технические сбои. Могут быть проблемы со связностью сети, обрывы и перегрузки каналов, большие задержки, особенно если серверы находятся на другом континенте.

Добавим, что большая часть сообщений о сбоях в работе непричастных к мессенджеру сайтов крупных компаний и организаций, произошедших якобы по вине Роскомнадзора, на этой неделе была оперативно опровергнута. А проблемы, которые возникли в последние дни у проектов поменьше, были связаны не с действиями РКН по блокировке Telegram, а с ошибками их IT-специалистов, которые «под шумок» пытались объяснить свою некомпетентность «внешними причинами», объяснил ФАН независимый аналитик Александр Асафов.

Благо, что многие интернет-пользователи тоже начали это понимать.

«Телеграм — мой первый и последний твит об этом. Достали сегодня рыдания по всем СМИ. В чем отличие от других месенджеров? Только в шифрованных каналах связи. И вот у меня вопрос: Вы что, все бандиты? Или торгуете наркотой? Или рассылаете пачками свою обнаженку? Вам зачем это?!» — удивляются люди (орфография и пунктуация автора сохранены).

Телеграм - мой первый и последний твит об этом. Достали сегодня рыдания по всем СМИ. ????В чем отличие от других месенджеров? Только в шифрованных каналах связи. И вот у меня вопрос: Вы что, все бандиты? Или торгуете наркотой? Или рассылаете пачками свою обнаженку? Вам зачем это?!" — Bеrеndeyа_07 (@Berendeya_07) 17 апреля 2018 г.

«Кто-нить, объясните стареющему компьютерщику, который еще Синклер и Атари видел, в чем принципиальное преимущество Телеграмма перед остальными месенджерами? Потискал я этот Телеграм... и забросил. О чем слезы и сопли?!» — спрашивают люди, не понимающие волны гонений на Роскомнадзор из-за проекта Дурова.

Кто-нить, объясните стареющему компьютерщику, который ещё Синклер и Атари видел, в чем принципиальное преимущество Телеграмма перед остальными месенджерами? Потискал я этот Телеграм... и забросил. О чём слёзы и сопли?! — Дмитрий Дигуров (@Gagarrin) 16 апреля 2018 г.

Кое-кто даже припомнил странный поступок Павла Дурова, когда Telegram еще не был придуман, а созданная им соцсеть «ВКонтакте» только набирала популярность: