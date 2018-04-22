Меню
Общество
Роскомнадзор объяснил причину блокировки ряда IP-адресов Google
Происшествия
Траур по погибшей из-за столичного урагана девочке объявят в ее школе
Следующая новость
Загрузка...

    Роскомнадзор объяснил причину блокировки ряда IP-адресов Google

    1985

    Роскомнадзор объяснил причину блокировки ряда IP-адресов Google

    Москва, 22 апреля. В Роскомнадзоре объяснили блокировку ряда IP-адресов, принадлежащих компании Google, нарушением постановления Таганского суда Москвы о блокировке в России популярного мессенджера Telegram.

    Как сообщило ведомство на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», заблокированные адреса обеспечивали прохождение трафика мессенджера — в нарушение требований суда, который постановил запретить не только Telegram, но и содействие ему.

    «Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России, — сообщил Роскомнадзор. — В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации».

    Роскомнадзор объяснил причину блокировки ряда IP-адресов Google

    Напомним, поводом для блокировки Telegram в России стал отказ компании предоставить ключи для дешифрования сообщений мессенджера по требованию ФСБ — несмотря на то, что силовики привели многочисленные случаи, когда безопасные системы передачи данных Telegram использовались террористами. Из-за особенностей передачи данных в мессенджере после вступления в силу блокировки Роскомнадзору пришлось блокировать все новые и новые IP-адреса, позволяющие запрещенному на территории РФ мессенджеру осуществлять обмен информацией.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Британская полиция нашла подозреваемого в отравлении Скрипалей

    Британская полиция нашла подозреваемого в отравлении Скрипалей

    12:15   22 Апреля 2018
    2291
    В Минфине РФ объяснили отказ участвовать в докапитализации Всемирного банка

    В Минфине РФ объяснили отказ участвовать в докапитализации Всемирного банка

    11:46   22 Апреля 2018
    514
    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    8:30   22 Апреля 2018
    2348
    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

    23:01   21 Апреля 2018
    1039