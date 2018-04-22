Роскомнадзор объяснил причину блокировки ряда IP-адресов Google

Москва, 22 апреля. В Роскомнадзоре объяснили блокировку ряда IP-адресов, принадлежащих компании Google, нарушением постановления Таганского суда Москвы о блокировке в России популярного мессенджера Telegram.

Как сообщило ведомство на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», заблокированные адреса обеспечивали прохождение трафика мессенджера — в нарушение требований суда, который постановил запретить не только Telegram, но и содействие ему.

«Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России, — сообщил Роскомнадзор. — В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации».

Напомним, поводом для блокировки Telegram в России стал отказ компании предоставить ключи для дешифрования сообщений мессенджера по требованию ФСБ — несмотря на то, что силовики привели многочисленные случаи, когда безопасные системы передачи данных Telegram использовались террористами. Из-за особенностей передачи данных в мессенджере после вступления в силу блокировки Роскомнадзору пришлось блокировать все новые и новые IP-адреса, позволяющие запрещенному на территории РФ мессенджеру осуществлять обмен информацией.