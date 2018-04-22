Сирия новости 22 апреля 16.30: «Тахрир Сурия» захватила у «Ан-Нусры» деревню в Алеппо, протурецкие боевики убили бойца SDF в Хасаке

Сирия, 22 апреля. «Джебхат Тахрир Сурия» выбила «Тахрир аш-Шам» из населенного пункта на западе Алеппо, в Хасаке протурецкие боевики убили бойца SDF, САА продолжает обстрел позиций ИГ1 в Дамаске. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с ИГ в Дамаске.

«Исламское государство»1: противостоит САА в Дамаске.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Алеппо.

«Джебха Тахрир Сурия»: захватила у «Тахрир аш-Шам» населенный пункт в Алеппо.

Курды: потеряли бойца в Хасаке.

Провинция Дамаск

К югу от сирийской столицы продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства». Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что перестрелки между САА и ИГИЛ1 зафиксированы в районе Аль-Кадам. Ранее сообщалось, что армия Башара Асада выбила радикальных исламистов из квартала Аз-Зейн.

Местный Telegram-канал (@emaannewscenter1) пишет, что 40% территории лагеря беженцев Ярмук разрушено террористами ИГИЛ.

Провинция Алеппо

Боевики «Нур ад-Дин аз-Зенки» ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в окрестностях населенных пунктов Басратун и Аджиль, передает местный Telegram-канал (@emaannewscenter1). Одновременно с этим военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что «Джебхат Тахрир Сурия» выбила исламистов «Ан-Нусры» из деревни Такад на западе провинции Алеппо.

Источник сообщает в своем микроблоге в Twitter (@MGhorab3), что в Аль-Баб прибыло несколько автобусов с боевиками, сдавшими САА свои позиции в Восточном Каламуне.

Провинция Хасака

Боевики, действующие в Сирии в рамках операции «Оливковая ветвь» убили бойца Демократических сил Сирии (SDF) в городе Камышлы. Об этом пишет один из местных источников в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@mrkyruer).

Ранее сообщалось, что возглавляемая США международная коалиция направила в Хасаку большое количество военной техники для курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Военный конвой сил западного альянса вошел на территорию региона через контрольно-пропускной пункт Фиш Хабур на сирийско-иракской границе.

Ирак

На юго-западе провинции Киркук прогремел взрыв, передает информационное агентство Iraqi News. В результате происшествия погибло два мирных жителя региона, еще один гражданский получил тяжелые ранения.

При разрыве мины, заложенной на трассе в провинции Дияла, пострадал полицейский, пишет Iraqi News.

Уголовный суд Ирака приговорил двух террористов «Исламского государства», виновных в убийстве нескольких сотрудников полиции, к смертной казни. Об этом сообщает информагентство Iraqi News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)