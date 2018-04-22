Глава Федерации грэпплинга: Россия может создать самое сильное боевое искусство в мире. ФАН-ТВ

В Кемерово прошел VIII чемпионат России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг Ги. Традиционно в финале — спортсмены Северо-Кавказского федерального округа, а вот на второе место впервые вышли спортсмены из Сибири. Финалисты уже готовятся к чемпионату Европы по спортивной борьбе, который стартует 30 апреля в Дагестане. Что российский грэпплинг может противопоставить бразильскому джиу-джитсу? От чего зависят перспективы этого сравнительно нового стиля единоборств? Об этом и не только корреспондент ФАН-ТВ Анастасия Алексеева беседовала с президентом Федерации грэпплинга России Ризваном Бочкаревым.

Заслуженный тренер РФ считает, что грэпплинг, как вид спорта, соответствует национальным интересам нашей страны. Несмотря на его относительно молодую историю, российским спортсменам уже есть, что противопоставить опытным бразильцам.