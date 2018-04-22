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Постпред РФ обещает представить в ОЗХО сирийского мальчика как свидетеля «химатаки» в Думе
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    Постпред РФ обещает представить в ОЗХО сирийского мальчика как свидетеля «химатаки» в Думе

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    Постпред РФ обещает представить в ОЗХО сирийского мальчика как свидетеля «химатаки» в Думе

    Гаага, 22 апреля. Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что привезет в Гаагу сирийского мальчика, который станет свидетелем по делу об инсценированной химатаке в Думе. 

    Сирийский мальчик Хасан Диаб рассказал ранее, как снимался постановочный ролик «Белых касок» о «химатаке» в Думе. Его слова подтвердил отец ребенка, подчеркнув, что все было инсценировано. Дипломат Александр Шульгин сообщил, что Запад не реагирует на факты, им нужны свидетели.

    «Мы тогда сюда привезем в Гаагу живых свидетелей, которые вам подтвердят, что это была постановка. Я сделаю все возможное, чтобы мальчик выступил здесь», — пообещал постпред РФ, передает НТВ.

    Однако он не исключил, что выступление мальчика в Гааге могут запретить. Дипломат добавил, что сообщения о химатаке является предлогом Запада для продавливания своей политики в отношении Сирии.

    «Ничего не хотят слушать. Химическая повестка дня — это только предлог. Никаких доказательств там нет, потому что даже самым ближайшим союзникам они ничего предъявить не могут», — отметил Шульгин.

    В МИД РФ сообщили, что располагают доказательствами причастности Британии к постановке химатаки в Думе. По словам министра Сергея Лаврова, на представленном «Белыми касками» ролике можно увидеть, как пытающиеся спасти «жертв» атаки люди ничем не защищены. В Москве неоднократно заявляли, что провокации с отравляющими веществами нужны Западу, чтобы дать передышку террористам и оправдать силовые удары по Сирии. 

    Автор: Ирина Селезнева
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