Microsoft выпустила «облегченную» версию Windows 10

Москва, 22 апреля. Для того, чтобы удовлетворить запросы обладателей планшетов и старых персональных компьютеров, компания Microsoft выпустила новую «облегченную» версию Windows 10 Lean. При пресс-служба компании официально не комментировала выход новой версии «десятки».

Новую версию обнаружил при тестировании сборки Redstone 5 — официальный выход которого должен состояться осенью — при попытке установить операционную систему с нуля.

Из новой версии оказались исключены масса «лишних» файлов, объем которых достигает 2 гигабайт — это темы оформления, драйверы для CD и DVD-приводов, которых нет у планшетных компьютеров, приложения RegEdit, которое в Microsoft считают необходимым лишь системным администраторам, а также ряд других приложений.

При этом, как отмечает Akket.com, в новой сборке не ограничены никакие функции и она является полностью рабочей версией Windows.