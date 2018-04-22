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В Google отреагировали на проблемы доступа к сервисам компании
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    В Google отреагировали на проблемы доступа к сервисам компании

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    В Google отреагировали на проблемы доступа к сервисам компании

    Москва, 22 апреля. Российские пользователи начали жаловаться на трудности, связанные с доступом к Google Maps, Google Search, Gmail и другим продуктам корпорации в ночь на 22 апреля.

    В Google сообщили, что они знают о возникших проблемах с доступом к сервисам корпорации у ряда российских пользователей. Соответствующее сообщение опубликовано в микроблоге компании в социальной сети Twitter.

    «Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым продуктам Google; мы разбираемся в этих сообщениях», — следует из сообщения.

    Напомним, российские пользователи пожаловались на сложности с доступом к Google Maps, Google Search, Gmail и другим сервисам компании в ночь на воскресенье, 22 апреля.

    Автор: Дана Балан
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