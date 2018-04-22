Свет в пострадавшие от урагана районы России обещают вернуть к вечеру

Москва, 22 апреля. Тысячи спасателей работают над ликвидацией последствий урагана в Центральной России. В наиболее пострадавшей Тверской области к вечеру будет полностью восстановлено электроснабжение.

Как сообщил Федеральному агентству новостей начальник «Центра управления в кризисных ситуациях» Главного управления МЧС РФ по Тверской области полковник Николай Волков, на данный момент без электроснабжения остается порядка 10 тысяч потребителей этого региона.

От последствий урагана, который привел к перебоям в электроснабжении, в большей степени пострадали Калининский, Старицкий и Осташковский районы.

«Сейчас специалисты «МРСК-Центра» и сотрудники МЧС активно ведут работы по восстановлению электроснабжения по разным схемам, в том числе задействованы и резервные источники питания. По предварительной информации, энергоснабжение большинства абонентов будет восстановлено до 10 часов вечера», - заявил Николай Волков.

В МЧС Тверской области также пояснили, что для ускорения восстановительных работ на них задействованы специалисты из других российских регионов.

Напомним, последствиями прошедшего вчера в регионах Центральной России урагана стало нарушение энергоснабжения в ряде населенных пунктов Московской, Рязанской, Ивановской, Тверской и Тульской областей. В наибольшей степени пострадала Тверская область, в которой, по данным Минэнерго, на 04 часа утра 22 апреля 2018 года без света оставалось порядка 20 тысяч абонентов.