Меню
Происшествия
Свет в пострадавшие от урагана районы России обещают вернуть к вечеру
Происшествия
Траур по погибшей из-за столичного урагана девочке объявят в ее школе
Следующая новость
Загрузка...

    Свет в пострадавшие от урагана районы России обещают вернуть к вечеру

      /  Обновлено: 
    111

    Свет в пострадавшие от урагана районы России обещают вернуть к вечеру

    Москва, 22 апреля. Тысячи спасателей работают над ликвидацией последствий урагана в Центральной России. В наиболее пострадавшей Тверской области к вечеру будет полностью восстановлено электроснабжение.

    Как сообщил Федеральному агентству новостей начальник «Центра управления в кризисных ситуациях» Главного управления МЧС РФ по Тверской области полковник Николай Волков, на данный момент без электроснабжения остается порядка 10 тысяч потребителей этого региона.

    От последствий урагана, который привел к перебоям в электроснабжении, в большей степени пострадали Калининский, Старицкий и Осташковский районы. 

    «Сейчас специалисты «МРСК-Центра» и сотрудники МЧС активно ведут работы по восстановлению электроснабжения по разным схемам, в том числе задействованы и резервные источники питания. По предварительной информации, энергоснабжение большинства абонентов будет восстановлено до 10 часов вечера», - заявил Николай Волков.

    В МЧС Тверской области также пояснили, что для ускорения восстановительных работ на них задействованы специалисты из других российских регионов.

    Свет в пострадавших от урагана районах появится до 10 вечера

    Напомним, последствиями прошедшего вчера в регионах Центральной России урагана стало нарушение энергоснабжения в ряде населенных пунктов Московской, Рязанской, Ивановской, Тверской и Тульской областей. В наибольшей степени пострадала Тверская область, в которой, по данным Минэнерго, на 04 часа утра 22 апреля 2018 года без света оставалось порядка 20 тысяч абонентов.

    Автор: Николай Хренков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Британская полиция нашла подозреваемого в отравлении Скрипалей

    Британская полиция нашла подозреваемого в отравлении Скрипалей

    12:15   22 Апреля 2018
    2291
    В Минфине РФ объяснили отказ участвовать в докапитализации Всемирного банка

    В Минфине РФ объяснили отказ участвовать в докапитализации Всемирного банка

    11:46   22 Апреля 2018
    514
    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    8:30   22 Апреля 2018
    2348
    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

    23:01   21 Апреля 2018
    1039