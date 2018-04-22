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Донбасс: в ДНР заявили, что ВСУ могут сорвать открытие Донецкой фильтровальной станции
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    Донбасс: в ДНР заявили, что ВСУ могут сорвать открытие Донецкой фильтровальной станции

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    Донбасс: в ДНР заявили, что ВСУ могут сорвать открытие Донецкой фильтровальной станции

    Донецк, 22 апреля. Постоянные обстрелы ВСУ в непосредственной близости от Донецкой фильтровальной станции могут привести к срыву запуска этого объекта, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) в Донбассе. Попытки расконсервации ДФС были ранее сорваны в результате обстрелов ВСУ — украинские силовики обстреляли транспорт с рабочими в этом районе.

    «Несмотря на предоставленные гарантии безопасности, вооруженные силы Украины ведут огонь в непосредственной близости от Донецкой фильтровальной станции, что может привести к срыву запуска станции», — объявил представитель ДНР.

    Представители Донецка призвали Киев немедленно прекратить обстрелы на данном участке, чтобы сотрудники ДФС могли наладить водоснабжение для полумиллиона мирных жителей. Как отметили в представительстве ДНР, в настоящее время дежурная смена фильтровальной станции вместе с патрулем СММ ОБСЕ ждут устойчивого прекращения обстрелов, чтобы вновь запустить станцию, передает РИА Новости.

    Донбасс: в ДНР заявили, что ВСУ могут сорвать открытие Донецкой фильтровальной станции

    Автор: Валентин Меликов
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