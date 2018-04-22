Поклонская обвинила Интерпол в «вопиющем нарушении»

Москва, 22 апреля. Интерпол по запросу украинского бюро организации снял с розыска несколько десятков лиц, совершивших преступления в Крыму, сообщила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она назвала данный шаг «вопиющим нарушением» со стороны международной полиции.

Руководство Интерпола нарушило устав организации, который запрещает любое вмешательство в дела политического характера.

«Данный принцип на протяжении многих лет позволяет правоохранительным органам сотрудничать без оглядки на внешнеполитическую конъюнктуру для защиты прав граждан», — написала бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в соцсетях.

Парламентарий считает, что отмена розыска десятков преступников, которые причастны к совершению тяжких преступлений на российском полуострове. Она обвинила Интерпол в вопиющем нарушении.

«И это только потому, что кому-то не нравится статус Крыма, итоги волеизъявления его жителей», — отметила она.

Поклонская добавила, что прецедент подрывает основы международного сотрудничества по линии Интерпола. Она выразила надежду на то, что Генеральный секретариат организации пересмотрит решение и виновные в будущем понесут наказание.