Надежда есть: митинг в поддержку Савченко начался в центре Киева

Киев, 22 апреля. Митинг в поддержку арестованного депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке государственного переворота в стране, стартовал в центре украинской столицы.

В центре Киева собрались несколько десятков человек, которые держали плакаты с надписями «Свободу Савченко» и «Надежда есть». Участники митинга призывают киевлян и гостей города выступить в поддержку народного избранника Савченко, передает «Интерфакс».

Напомним, 22 марта украинская Рада поддержала представления генерального прокурора Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. По версии следствия, она якобы готовила террористический акт в здании Рады. На следующий день Шевченковский суд Киева арестовал Савченко до 20 мая.

В начале апреля сестра Надежды Савченко Вера обратилась к главе Белого дома Дональду Трампу с просьбой обеспечить международный контроль за ситуацией с арестом и уголовным преследованием ее родственницы.