22 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Госдеп США призвал Киев поднять цены на газ для населения

Госдеп США призвал Киев поднять цены на газ для населения В ходе встречи с главой МИД Украины на полях саммита G7 исполняющий обязанности руководителя Госдепартамента США Джон Салливан призвал Киев поднять цены на газ. А еще – срочно создать специальный антикоррупционный суд. Как отметила глава пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт, выполнение этих условий необходимо для получения Киевом очередного транша Международного валютного фонда. Таким образом, США добиваются установления для Украины среднего уровня цен на газ по Европе вне зависимости от реального уровня доходов населения и состояния экономики.

Террорист-смертник взорвал центр регистрации избирателей в Кабуле, есть погибшие Не менее трех десятков человек погибли и еще 57пострадали при взрыве, прогремевшем в воскресенье в Кабуле у центра регистрации избирателей. Теракт считают связанным с предстоящими в октябре парламентскими выборами в Афганистане. Как сообщают местные СМИ, взрыв произошел на западе афганской столицы. По словам официального представителя МВД Афганистана Наджиба Даниша, теракт устроил террорист-смертник, пробравшийся в скопление людей. По последним данным, ответственность за взрыв уже взяла на себя группировка ИГИЛ1.

Полиция задержала лидера несанкционированных митингов в Ереване Сотрудники правоохранительных органов задержали лидера несанкционированных митингов в Ереване, оппозиционного депутата Никола Пашиняна. Шествие митингующих было остановлено в районе Эребуни в столице Армении. Полицейские выстроили оцепление, несколько силовиков вывели Пашиняна из толпы. В воскресенье, 22 апреля, переговоры между Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном продолжались всего три минуты и оказались безуспешными. Саргсян заявил, что действия оппозиционера — «шантаж», и порекомендовал ему вернуться в правовое поле. В свою очередь, Пашинян пригрозил, что демонстрации продолжатся с новой силой.

Немецкие политики выступили за участие России в саммите G7 Сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт выступила за то, чтобы пригласить российскую сторону на саммит G7. «Если Запад по-настоящему собирается вновь вступить с Россией в конструктивный диалог, это подходящий случай. «Большая семерка» должна снова стать «Большой восьмеркой», — подчеркнула депутат. В свою очередь, заместитель главы парламентской фракции Свободной демократической партии Германии Александр Ламбсдорф отметил, что на сегодняшний день «имеет смысл структурировать диалог с Россией».

1 Организация запрещена на территории РФ.