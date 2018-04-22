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Эксперты составили список вещей, которые раздражают водителей
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    Эксперты составили список вещей, которые раздражают водителей

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    Эксперты составили список вещей, которые раздражают водителей

    Москва, 22 апреля. Российские автомобильные эксперты составили список вещей, которые сильно раздражают водителей.

    В рейтинг попали шины, тип рукоятки КПП, бесшумные двигатели, цвет машины  и даже класс авто.

    Самым раздражающим фактором стал серый цвет, в который выкрашено большинство машин в нашей стране. На второе место отправили «заезжанные» рекламные фразы, которые не привлекают внимание, а только отвлекают водителей. В тройку также попала система управления. Большое количество разнообразных датчиков и рычагов напрягает и отвлекает владельцев авто.

    На четвертой позиции оказался рычаг коробки переключения передач. «Джойстик» и «шайба» вызывают множество вопросов у автолюбителей, пишет портал Pokatim.ru. На пятом месте оказался бесшумный автомобиль, который заставляет водителей чаще смотреть на тахометр.

    В десятку раздражающих вещей попали также Android Auto и Apple CarPlay.

    Автор: Дима Оленин
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