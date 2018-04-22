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МЧС предупредило москвичей об угрозе нового урагана
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    МЧС предупредило москвичей об угрозе нового урагана

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    МЧС предупредило москвичей об угрозе нового урагана

    Москва, 22 апреля. Столичное управление министерства чрезвычайных ситуаций выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях в воскресенье. Об этом сегодня говорится в сообщении ведомства в микроблоге социальной сети Twitter.

    «По информации Росгидромета днем 22 апреля в Москве и Московской области местами сохранятся порывы ветра 12-17 метров в секунду»,— следует из сообщения.

    Действующий в выходные оранжевый уровень погодной опасности будет понижен до зеленого в грядущий понедельник, 23 апреля.

    Напомним, в результате сильного урагана в российской столице пострадали 17 человек, 14 из них были экстренно госпитализированы. В результате непогоды погиб один ребенок.

    Автор: Дана Балан
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