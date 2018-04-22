МЧС предупредило москвичей об угрозе нового урагана

Москва, 22 апреля. Столичное управление министерства чрезвычайных ситуаций выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях в воскресенье. Об этом сегодня говорится в сообщении ведомства в микроблоге социальной сети Twitter.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях

Уважаемые москвичи и гости столицы!



По информации Росгидромет днем 22 апреля в Москве и Московской области местами сохранятся порывы ветра 12-17 м/с.



При возникновении происшествий - звоните по телефону: 101 — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) April 22, 2018

«По информации Росгидромета днем 22 апреля в Москве и Московской области местами сохранятся порывы ветра 12-17 метров в секунду»,— следует из сообщения.

Действующий в выходные оранжевый уровень погодной опасности будет понижен до зеленого в грядущий понедельник, 23 апреля.

Напомним, в результате сильного урагана в российской столице пострадали 17 человек, 14 из них были экстренно госпитализированы. В результате непогоды погиб один ребенок.