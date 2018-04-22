«Мега Дыбенко» в Петербурге эвакуировали из-за запаха гари

Санкт-Петербург, 22 апреля. Сегодня в Петербурге был эвакуирован один из крупнейших торгово-развлекательных центров города — молл «Мега Дыбенко». Поводом для эвакуации стали жалобы посетителей центра на запах гари в торговом центре.

Прибывшие пожарные не обнаружили возгорания — как оказалось, поводом для паники и массовой эвакуации стала подгоревшая в одном из ресторанов торгово-развлекательного комплекса пицца.

По мнению очевидцев в социальных сетях, далеко не во всех частях крупного торгового центра эвакуация проходила организованно — а многие сотрудники проигнорировали свои обязанности обеспечить безопасный выход посетителей.

«Прикольно проходит эвакуация в «Меге». По рупору объявляют: «Проследуйте к выходу или эвакуационному выходу. Сотрудники помогут вам найти кратчайший путь», — пишет очевидец эвакуации в соцсети. — В итоге: сотрудники «Меги» (те, что охранники) закрывают павильоны, эвакуационные двери автоматом не открываются (ручку нажимаешь, дверь не открывается, что жать на стене, что бы их разблокироваться, не знаю — я не местный), хотя должны при активации кода эвакуации. На стоянке сообщение слышно далеко не везде. На входе никто не задерживаете входящих».

«Я попала в самое начало эвакуации и не было ни одного сотрудника «Меги», который бы сказал куда идти», — отмечает девушка в группе «Жизнь в Кудрово» «ВКонтакте».

Впрочем, по словам других очевидцев, такие проблемы наблюдались только в части блоков «Мега Дыбенко», в то время как в других эвакуация прошла организованно и слаженно.

К настоящему моменту в «Мега Дыбенко» по громкой связи передали отмену тревоги, персонал торгового центра возвращается на свои места.